New York (dpa) - Der australische Schauspieler Liam Hemsworth (22) hat nichts an dem neuen Kurzhaarschnitt seiner Verlobten Miley Cyrus (19) auszusetzen. «Ihre Haare sehen toll aus. Es ist eine ziemliche Veränderung und sieht fantastisch aus», sagte Hemsworth in einem Fernsehinterview mit dem US-Sender ABC.

Shootingstar Hemsworth gelang mit «Die Tribute von Panem - The Hunger Games» der große Durchbruch. Sein neuer Film «The Expendables 2» mit Action-Legenden wie Sylvester Stallone (66), Jean-Claude Van Damme (51), Bruce Willis (57) und Arnold Schwarzenegger (65) kommt Ende August in die deutschen Kinos.