Paris (AFP) Der französische Filmstar Gérard Depardieu hat wieder einmal Ärger mit der Justiz: Ein Autofahrer in Paris zeigte den 63-Jährigen bei der Polizei an, weil der Schauspieler ihn nach einem Zwischenfall im Straßenverkehr geschlagen haben soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Depardieu räumte im Fernsehsender RTL ein, dass er "ein bisschen überzogen reagiert" habe.

