Dortmund (SID) - Cupverteidiger und Meister Borussia Dortmund bangt vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Regionalliga-Aufsteiger FC Oberneuland um den Einsatz der Nationalspieler Mats Hummels, Jakub Blaszczykowski und Neven Subotic. Hummels hatte sich im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Argentinien (1:3) eine Schädelprellung und eine Zerrung der Halswirbelsäule zugezogen. Neurologisch gibt es keinen Befund, "aber wie schnell das wieder weggeht, kann ich nicht sagen", sagte Trainer Jürgen Klopp.

Der Pole Blaszczykowski hatte beim Spiel in Estland (0:1) einen Schlag gegen das Sprunggelenk erhalten und musste in der 83. Minute ausgewechselt werden. Neven Subotic hatte sich bereits am Montag beim Training mit Serbiens Auswahl eine Muskelverhärtung im Oberschenkel zugezogen und deshalb das Länderspiel gegen Irland (0:0) verpasst. "Die Diagnostik läuft", sagte Klopp: "Neven sagt, es sei nicht so schlimm."

Die Entscheidung, ob das Trio am Samstag spielen kann, wird kurzfristig fallen. Dazu Klopp: "Wenn nur eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich eine Verletzung bei einem Einsatz verschlimmert, schicke ich ihn nicht ins Rennen."