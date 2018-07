Florianópolis (SID) - Mittwoch Schweden, Donnerstag Brasilien: Fußball-Talent Neymar kennt keine Müdigkeit oder Ausreden. In einem Privatjet flog der 20-Jährige sofort nach dem 3:0 im Testspiel der Brasilianer in Stockholm gegen Schweden Richtung Heimat, um keine 28 Stunden später im Ligaspiel des FC Santos bei Figueirense Florianópolis wieder auf Torjagd zu gehen - und das auch noch erfolgreich.

Während er gegen den deutschen Gegner in der kommenden WM-Qualifikation leer ausging, markierte Neymar, der in einem eigens von Santos gecharterten Privatjet den Atlantik überflogen hatte, beim 3:1 gegen Figueirense den wichtigen Ausgleichstreffer. Es war gleichzeitig das erste Auswärtstor für Santos am 17. Spieltag der Saison.