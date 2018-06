Gelsenkirchen (SID) - Timo Hildebrand steht in der Gunst der Fans ganz oben: Für die Anhänger des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist der frühere Nationaltorwart in der kommenden Saison als klare Nummer eins gesetzt. Dies ergab eine repräsentative Umfrage umittelbar vor dem DFB-Pokalspiel der Königsblauen am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Saarbrücken auf der Facebook-Plattform "Königsblauer Planet" im Auftrag des Hauptsponsors Gazprom.

Im Rahmen der Abstimmung, an der sich mehrere Tausend Fans beteiligten, erhielt der 33-jährige Hildebrand rund 300 Stimmen mehr als Konkurrent Lars Unnerstall. Neben Hildebrand wählten die Knappen-Fans, die sich mehrheitlich für ein "4-2-3-1"-System entschieden, auch Neuzugang Roman Neustädter im defensiven Mittelfeld in ihre Wunschelf. Im Angriff soll dagegen weiter Bundesliga-Torschützenkönig Klaas-Jan Huntelaar wirbeln.