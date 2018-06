Frankfurt/Main (SID) - Nationaltorwart Ron-Robert Zieler ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre für das nächste Testländerspiel der DFB-Auswahl belegt worden. Folglich steht der Keeper des Bundesligisten Hannover 96 im Duell am 14. November 2012 in Amsterdam gegen die Niederlande nicht zur Verfügung.

Zieler war in der 30. Minute des Länderspiels am vergangenen Mittwoch gegen Argentinien (1:3) in Frankfurt/Main nach einem Foulspiel an José Sosa im Strafraum von Schiedsrichter Jonas Eriksson (Schweden) des Feldes verwiesen worden. Den anschließenden Foulelfmeter des Weltfußballers Lionel Messi hatte der für Zieler eingewechselte Gladbacher Marc-André ter Stegen pariert.