Hamburg (SID) - Die Brüder Bertrand und Guillaume Gille sind beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. Die beiden französischen Olympiasieger, die den HSV im Sommer nach zehn Jahren gen Heimat verlassen haben, erhielten die Ehrung durch HSV-Präsident Matthias Rudolph am Rande ihres Abschiedsspiels in der Sporthalle Hamburg am Donnerstagabend.

"Es war ein schöner Tag, auch wenn es ungewohnt war, gegen den HSV und unsere Freunde zu spielen. Zunächst mussten wir uns konzentrieren, aber in den letzten Minuten kamen die Emotionen durch, und es war richtig geil", sagte Guillaume Gille.

Der 36 Jahre alte Spielmacher und sein jüngerer Bruder Bertrand (34) werden in der kommenden Saison für Chambéry Savoie HB auf Torejagd gehen. Das Abschiedsspiel am Fan-Day 2012 gewann Hamburg mit 31:26 gegen den französischen Erstligisten. Nach der Partie übergab Gesellschafter Andreas Rudolph den beiden Publikumslieblingen je eine Meisterschale, auf der alle Weggefährten der Brüder beim HSV eingraviert wurden.