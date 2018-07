Moskau (dpa) - Keine Gnade für Pussy Riot: Nach ihrem Protest gegen Kremlchef Wladimir Putin in einer Kirche müssen drei Frauen der Skandalband Pussy Riot ins Straflager. In dem umstrittenen Prozess begründete die Richterin die Verurteilung zu je zwei Jahren Haft mit Rowdytum aus religiösem Hass. Die Bundesregierung, die EU und die USA kritisierten den Schuldspruch scharf. Außenminister Guido Westerwelle sagte dem «Tagesspiegel», das harte Urteil stehe in seinen Augen in keinem Verhältnis zur Aktion der Gruppe.

