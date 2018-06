Montréal (AFP) In einem kanadischen Fluss sind der abgetrennte Kopf einer Frau und ein Fuß gefunden worden. Nachdem Touristen im Credit River in der Provinz Ontario zunächst auf den Fuß mit gelb lackierten Nägeln gestoßen waren, entdeckte die Polizei bei einer anschließenden Suchaktion am Donnerstag den Frauenkopf, wie die Ermittler mitteilten. Gerichtsmediziner sollen nun klären, ob beide Leichenteile zu einer Person gehören. Es liege ohne Zweifel ein Verbrechen vor, sagte Polizeisprecher Randy Cowan.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.