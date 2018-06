New York (dpa) - Lakdahr Brahimi folgt auf Kofi Annan als Syrien-Sondervermittler. Das haben die Vereinten Nationen und die Arabische Liga entschieden. Brahimi war Außenminister in Algerien und als UN-Sondergesandter unter anderem im Irak im Einsatz. Der 78-Jährige wird seine neue Aufgabe offiziell am 1. September aufnehmen. Brahimi beginnt seine Vermittlerrolle unter schwierigen Bedingungen. Die fünf Vetomächte im Weltsicherheitsrat können sich im Fall Syrien auf keine gemeinsame Linie einigen.

