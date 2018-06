New York (dpa) - Der algerische Krisendiplomat Lakhdar Brahimi wird neuer UN-Vermittler im Syrienkonflikt. Das teilten die Vereinten Nationen in New York gemeinsam mit der Arabischen Liga mit. Brahimi tritt die Nachfolge von Kofi Annan an. Der ehemalige UN-Generalsekretär hatte aus Frust über das Regime in Damaskus und einige UN-Vetomächte Anfang August seinen Rückzug für Ende des Monats angekündigt. Brahimi war unter anderem Außenminister in Algerien und als UN-Sondergesandter in Afghanistan und im Irak tätig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.