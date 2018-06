Bagdad (dpa) - Im Irak sind bei einer Serie von Anschlägen und Angriffen von Extremisten mindestens 73 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten lag bei über 180, berichten irakische Medien. Die Anschläge und Schießereien gestern ereigneten sich in mindestens zehn Städten in verschiedenen Landesteilen. Allein in Bagdad starben am späten Abend 25 Menschen, als eine Motorradbombe explodierte. Hintergrund der Gewalt ist ein Konflikt vor allem zwischen den Kurdenparteien und dem schiitischen Regierungschef Nuri al-Maliki.

