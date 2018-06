Bückeburg (dpa) - Nach der Vergewaltigung einer jungen Soldatin in einer Kaserne in Bückeburg hat die Polizei noch keine Spur vom Täter. Ein vorläufig festgenommener Verdächtiger sei wieder freigelassen worden, sagte ein Polizeisprecher. Laut einem Bericht der «Schaumburg-Lippischen Landes-Zeitung» handelte es dabei um einen Zivilangestellten. Der Polizeisprecher äußerte sich dazu nicht. Der Täter soll die Frau laut der Zeitung am Wochenende vergewaltigt und anschließend geknebelt und gefesselt in einen Spind eingeschlossen haben. Zu Einzelheiten der Tat äußerten sich die Ermittler nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.