Stockholm (SID) - Diskuswerferin Nadine Müller hat die Revanche für ihre Pleite bei Olympia verpasst und sich beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Stockholm mit Rang drei begnügen müssen. Die 26 Jahre alte WM- und EM-Zweite aus Halle an der Saale, die in London nicht über Rang fünf hinausgekommen war, warf im zweiten Versuch 65,07 m und musste sich Kroatiens Olympiasiegerin Sandra Perkovic (68,77) sowie Russlands Olympia-Zweiten Darja Pischtschalnikowa (66,85) geschlagen geben.

Perkovic strich mit ihrem Wurf insgesamt 60.000 Dollar (knapp 49.000 Euro) ein. Für ihren Meetingrekord erhält die 22-Jährige einen Diamanten im Wert von 10.000 Dollar. Die gleiche Summe streicht sie für ihren Sieg in Stockholm ein. Außerdem ist ihr der Triumph in der Gesamtwertung der Diamond League nicht mehr zu nehmen, wofür sie noch einmal 40.000 Dollar erhält.