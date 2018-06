Hannover (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel will morgen seine Partnerin Anke Stadler kirchlich heiraten. Die Trauung soll nach Informationen der dpa im Kloster Wöltingerode bei Vienenburg im Harz stattfinden. Von Gabriel selbst und der SPD-Spitze gab es noch keine Angaben. So gab es auch keine offizielle Bestätigung dafür, dass die standesamtliche Trauung heute in der Kaiserpfalz in Goslar - Gabriels Geburtsstadt - über die Bühne ging. Dort waren am Mittag schwarze Limousinen mit Berliner Kennzeichen vorgefahren.

