Nürburg (dpa) - In der Eifel nichts Neues. Bevor das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) nach sieben Wochen Sommerpause wieder Fahrt aufnimmt, vermelden alle Beteiligten: Keine besonderen Vorkommnisse.

Schließlich startet die DTM am Sonntag am Nürburgring in die zweite Saisonhälfte. Und die Traditionsstrecke in der Eifel sorgte zuletzt kaum mit Rundenzeiten und Rennverläufen für Schlagzeilen - sondern mit Schuldenständen und Schuldzuweisungen. Trotz der Insolvenz der Rennstrecke heißt es beim Tross der DTM: Business as usual.

«Alles gut, keinerlei Besonderheiten», vermeldet der Veranstalter der Rennserie, die Wiesbadener ITR. «Alles läuft seinen normalen Gang, es gibt keine Unregelmäßigkeiten», erklärt auch der Deutsche Motorsport Bund. Schließlich sei die staatliche Besitzgesellschaft des Nürburgrings insolvent und nicht die private Betreibergesellschaft, betont Karl-Heinz Steinkühler von der Nürburgring Automotive GmbH.

«Die Leute sind bei uns beschäftigt», sagt Steinkühler. «Deshalb funktioniert alles. Vom Streckenposten bis zum Management sind alle da. Mit der Insolvenz haben wir nichts zu tun. Das Geschäft läuft ganz normal weiter.» Vorsorglich meldete der Automobil-Club ADAC auch den DTM-Lauf des kommenden Jahres am Nürburgring beim Internationalen Automobilverband FIA in Paris an. Damit die ITR und ihr Anhang auch ja wiederkommen in die Eifel.

BMW und Audi müssen am Nürburgring ihre Aufholjagd beginnen, wollen sie Konkurrent Mercedes-Benz noch von der Spitze verdrängen. Die Stuttgarter führen vor dem sechsten Saisonlauf sämtliche drei Wertungen an: die der Fahrer, Teams und Hersteller. «Die erste Saisonhälfte verlief für mich nahezu perfekt», erklärte der Brite Gary Paffett, der mit 95 Punkten die Gesamtwertung anführt. «Zwei Siege, zwei Podestplätze und ein vierter Platz nach einer Aufholjagd von der letzten Position - so kann es gerne weiter gehen.» Paffetts jüngster Sieg in der Eifel liegt mittlerweile jedoch acht Jahre zurück.

Paffetts Markenkollege und Landsmann Jamie Green gewann den letzten Wertungslauf der DTM Anfang Juli am Nürnberger Norisring, die nachfolgende Pause wurde nur vom Show-Event ohne Meisterschaftspunkte im Münchner Olympiastadion unterbrochen. Green ist mit 69 Punkten Paffetts Verfolger in der Gesamtwertung. «Mein Saisonstart verlief gut. Jetzt möchte ich den Schwung von meinem ersten Saisonsieg und meinem vierten Erfolg beim Saisonhighlight auf dem Nürnberger Norisring vor der Sommerpause in die zweite Saisonhälfte mitnehmen», meinte Green.

In die Phalanx der starken Mercedes-Piloten kann in dieser Saison wohl am ehesten BMW einbrechen. Trotz 20 Jahren Unterbrechung kehrten die Münchner gleich als ärgster Konkurrent der Silberpfeile in die DTM zurück. Der Kanadier Bruno Spengler und Titelverteidiger Martin Tomczyk aus Rosenheim folgen Paffett und Green auf Rang drei und vier der Gesamtwertung. Erst dann rangiert auf Platz fünf der Schwede Mattias Ekström als erster Audi-Pilot. Die Ingolstädter, im vergangenen Jahr mit Tomczyk Champion, schwächeln seit Saisonbeginn.

Audi nutzte die Sommerpause zu ausgedehnten Tests auf der Rennstrecke von Magny-Cours in Frankreich. Vorjahressieger Ekström fühlt sich gut gerüstet für den Wiederauftakt in der Eifel. «Ich mag den Nürburgring», sagte der zweimalige DTM-Champion. Wohl auch deswegen mahnt Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug: «Halbzeitmeister ist noch lange nicht Ganzzeitmeister.»