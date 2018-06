New York (dpa) - Der Bassist von Popstar Elton John, Robert Wayne Birch, ist tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden. «Ich bin erschüttert und schockiert über den Tod meines Freundes und Musik-Kollegens», sagte Elton John laut einer Mitteilung auf seiner Webseite.

«Für mich war Bob ein Teil meiner Familie. Er war 20 Jahre lang Mitglied meiner Band und wir haben mehr als 1400 Konzerte zusammen gespielt.» Der 56 Jahre alte Birch sei bereits am Mittwoch mit einer Schusswunde gefunden worden, meldeten amerikanische und britische Medien.

Der stellvertretende Chef des Untersuchungsgerichts in Los Angeles sagte der BBC, dass der Vorfall auf Selbstmord hin untersucht werde. Elton John sprach in seiner Mitteilung der Ehefrau und dem Sohn Birchs sein Mitgefühl aus.

