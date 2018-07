Moskauer Gericht verhängt zweijährige Haftstrafe für Pussy Riot

Moskau (dpa) - Keine Gnade für Pussy Riot: Nach ihrem Protest gegen Kremlchef Wladimir Putin in einer Kirche müssen drei Frauen der Skandalband Pussy Riot ins Straflager. In dem umstrittenen Prozess begründete die Richterin die Verurteilung zu je zwei Jahren Haft mit Rowdytum aus religiösem Hass. Die Bundesregierung, die EU und die USA kritisierten den Schuldspruch scharf. Außenminister Guido Westerwelle sagte dem «Tagesspiegel», das harte Urteil stehe in seinen Augen in keinem Verhältnis zur Aktion der Gruppe.

Karlsruhe erlaubt Militäreinsatz der Bundeswehr im Innern

Karlsruhe (dpa) - Die Bundeswehr darf auch im Inland militärische Mittel einsetzen - aber nur in Extremfällen wie etwa zur Abwehr von Terrorangriffen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Ein Abschuss von Passagiermaschinen im Fall eines Terrorangriffs bleibt aber verboten; auch ein Einsatz gegen Demonstranten ist ausgeschlossen. Die Richter betonten außerdem, auch in Eilfällen sei immer ein Beschluss des Kabinetts erforderlich. Gegen die Entscheidung gab es auch in den eigenen Reihen des Gerichts Bedenken.

Laut Altmaier keine konkreten Pläne für Heizungsprämie

Dresden (dpa) - Bundesumweltminister Peter Altmaier hat Hoffnungen auf eine Abwrackprämie für alte Heizungen gedämpft. Die Pläne seien nicht konkret, sagte er in Dresden. Man sei im frühesten Stadium von Überlegungen. Altmaier sprach sich dafür, zunächst Expertenmeinungen einzuholen. Nur dann gebe es eine Basis für eine Entscheidung. Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung sollen Hauseigentümer künftig eine Einmalprämie erhalten, wenn sie ihre alte mit Öl oder Gas betriebene Heizung gegen eine neue Anlage tauschen.

Kämpfe in Damaskus und Aleppo

Damaskus (dpa) - Die syrische Hauptstadt Damaskus ist am Morgen von Explosionen erschüttert worden. Sie rührten von Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Aufständischen in der Nähe eines Militärflughafens, wie Aktivisten berichteten. In der umkämpften nördlichen Großstadt Aleppo verstärkten die Truppen des Regimes von Baschar al-Assad den Artilleriebeschuss. Dabei würden sie nun auch besonders großkalibrige Geschoße einsetzen, sagte ein örtlicher Rebellenkommandeur. Die Kämpfe um Aleppo dauern seit fast vier Wochen an.

Weniger Türken empfinden Deutschland als ihre Heimat

Berlin (dpa) - Viele Türken in Deutschland haben laut einer Umfrage weniger starke Heimatgefühle für die Bundesrepublik als noch vor drei Jahren. Von den befragten Türken mit und ohne deutschen Pass empfanden noch 15 Prozent Deutschland eher als ihre Heimat - 2009 war es noch ein gutes Fünftel gewesen. Auch die Rückbesinnung auf traditionelle türkische Werte und die Religion sei gestiegen, heißt es in der Umfrage des Info-Meinungsforschungsinstituts.

Rösler: Kein Tauschgeschäft bei Zuschussrente und Praxisgebühr

Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat Berichten widersprochen, die FDP wolle für eine Zustimmung zur Zuschussrente gegen Altersarmut einen Wegfall der Praxisgebühr fordern. Reine Tauschgeschäfte, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, machten wenig Sinn, sagte er der «Leipziger Volkszeitung». Die FDP lehne eine aus Beitragsgeldern finanzierte Zuschussrente grundsätzlich ab.