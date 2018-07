Wirbel um Martinez: Heynckes befürchtet keine Ablenkung

München (dpa) - Trotz des jüngsten Wirbels um die mögliche Verpflichtung von Javier Martinez befürchtet Bayern-Trainer Jupp Heynckes keine negativen Auswirkungen für das Pokalspiel gegen Jahn Regensburg. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Spieler sich mit Spekulationen in den Medien beschäftigen, betonte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München am Freitag. Man fokussiere sich nur auf das Pokalspiel, sagte der Trainer mit Blick auf das Pokal-Derby am Montag beim Zweitliga-Aufsteiger weiter.

DFB-Torwart Zieler für ein Testspiel gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) - Nationalmannschaftstorwart Ron-Robert Zieler ist nach seiner Roten Karte im Testspiel gegen Argentinien (1:3) wie erwartet für ein Spiel gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte das Mindeststrafmaß am Freitag. Somit kann Zieler im nächsten Testspiel der DFB-Auswahl am 14. November in Amsterdam gegen die Niederlande nicht mitwirken.

Wegen Europa League: VfB gegen Wolfsburg wird wohl vorgezogen

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart ist in seinem Bemühen um eine Vorverlegung des Bundesliga-Auftaktspiels gegen den VfL Wolfsburg wohl doch erfolgreich. Es sehe alles danach aus, als würde es so kommen, wie es sich der Club gewünscht habe, sagte VfB-Sportdirektor Fredi Bobic am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) habe dem VfB allerdings noch nicht bestätigt, dass die Wolfsburg-Partie tatsächlich von Sonntag, den 26. August, auf Samstag vorgezogen würde.

Neuer Trainer für Kuranyi: Dynamo Moskau holt Rumänen Petrescu

Moskau (dpa) - Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi bekommt bei Dynamo Moskau einen neuen Trainer und einen neuen Präsidenten. Der Kontrahent des VfB Stuttgart in der Europa-League-Qualifikation verpflichtete am Freitag den Rumänen Dan Petrescu als neuen Coach. Die Vereinsführung wird künftig der ehemalige KGB-Funktionär Gennadi Solowjow als Präsident übernehmen, teilte der Club mit. Der 44-jährige Petrescu erhielt beim russischen Fußball-Traditionsclub einen Vierjahresvertrag.

Österreichischer Verband schließt Scharner aus Nationalteam aus

Hamburg (dpa) - Abwehrspieler Paul Scharner ist vom österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) offiziell aus der Nationalmannschaft verbannt worden. Das ÖFB-Präsidium beschloss in einer Sitzung einstimmig, dass der 32 Jahre alte Profi in Diensten des Hamburger SV unabhängig von der Person des Teamchefs, künftig in keine österreichische Nationalmannschaft mehr einberufen werde. Dies gab der Verband am Freitag bekannt. Scharner hatte am Mittwoch vor dem Länderspiel gegen die Türkei (2:0) das Teamhotel verlassen.

Fußballtrainer Böger übernimmt deutsche U 17-Auswahl

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) macht Stefan Böger zum neuen Trainer seiner U 17-Nationalmannschaft. Coach des U 16-Teams wird der ehemalige Profi Christian Wück. Das gab der DFB am Freitag in Frankfurt/Main bekannt. Böger arbeitet seit Juli 2008 für den DFB und bereitet das Team des Jahrgangs 1996 nun auf die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Slowakei und die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor.

Sporthilfe diskutiert Abschaffung der Olympia-Medaillenprämien

Frankfurt/Main (dpa) - Prämien für Olympia-Medaillen werden bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe möglicherweise abgeschafft. Langfristige, verlässliche Förderung stehe im Fokus, nicht eine singuläre Maximalprämie, sagte Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe, am Freitag zu einem entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung. Extra-Zahlungen für WM- und EM-Medaillen soll es bei dem neuen Konzept ohnehin nicht mehr geben.

Hochspringerin Ariane Friedrich beendet ihre Saison

Frankfurt/Main (dpa) - Hochsprung-Ass Ariane Friedrich wird nicht beim Meeting am Sonntag in Eberstadt antreten und ihre Saison wegen diverser kleiner Blessuren beenden. Ariane breche die Wettkampf-Saison ab, werde aber weiter trainieren und sich behandeln lassen, sagte ihr Trainer und Manager Günter Eisinger am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Die deutsche Rekordhalterin (2,06 Meter) und Hallen-Europameisterin von 2009 habe Probleme mit der Schulter, dem Knie und dem Fuß.