Prag (dpa) - Tod in einem völlig zugemüllten Haus: In Tschechien sind eine 79 Jahre alte Frau und ihr 56 Jahre alter Sohn offenbar an giftigen Mülldämpfen gestorben. Die Polizei ordnete nun toxikologische Untersuchungen an. Ein gewaltsamer Tod könne nach einer Obduktion ausgeschlossen werden, hieß es. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte brauchten Stunden, um sich mit Atemschutzmasken einen Weg zu den Leichen zu bahnen. Menschen, die am Messie-Syndrom leiden, sammeln zwanghaft unbrauchbare Gegenstände.

