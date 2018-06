Lima (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen mutmaßlichen Guerilla-Kämpfern und der peruanischen Armee sind fünf Soldaten getötet worden. Wie das Militär in Lima am Donnerstag mitteilte, kam es in der bergreichen östlichen Region Junin, einem Koka-Anbaugebiet, zu den Gefechten. Dabei seien auch sieben Militärs verletzt worden. Die Armee rechnete die Aufständischen der maoistischen Guerilla-Bewegung Leuchtender Pfad zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.