Seoul (SID) - Nordkorea hat seine Olympia-Teilnehmer bei ihrer Rückkehr von den Sommerspielen in London wie Helden gefeiert. Hochrangige Regierungsvertreter nahmen das Team am Flughafen in Pjöngjang in Empfang, ehe die Sportler bei einer Busfahrt durch die Landeshauptstadt von einer enthusiastischen Menschenmenge bejubelt wurden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Nordkoreas am Donnerstag.

Die Goldmedaillengewinner hätten die große Ära von Machthaber Kim Jong-Un geehrt, sagte Vize-Premier Kim Jong-Jin bei einem Bankett für die Athleten. Kim Jong-Un hatte im Dezember 2011 die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Kim Jong-Il angetreten.

Nordkorea hatte bei den Olympischen Spielen in London vier Gold- und zwei Bronzemedaillen gewonnen und damit das beste Ergebnis seit den Sommerspielen 1992 in Barcelona erzielt.