Beirut (AFP) Regierungstruppen und Rebellen haben ihre Kämpfe in Syrien laut Aktivisten am Freitag mit unverminderter Härte fortgesetzt. In der Nähe des wichtigsten Militärflughafens von Damaskus habe es Kämpfe zwischen Armee und Aufständischen gegeben, berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (OSDH). In der Wirtschaftsmetropole Aleppo im Norden des Landes beschoss die syrische Armee demnach erneut mehrere von den Rebellen gehaltene Stadtviertel.

