Frankfurt/Main (dpa) - Der erste Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa rückt näher: Am Vormittag hat der Vorstand der Gewerkschaft UFO seine Beratungen zu den jüngsten Tarifverhandlungen bei der Fluggesellschaft begonnen. Am Mittag will die Gewerkschaft das Ergebnis ihrer Beratungen mitteilen. Aus Kreisen hatte es zuvor geheißen, dass man voraussichtlich das Scheitern der Verhandlungen erklären werde. Ein Streik der rund 18 000 Flugbegleiter könnte schnell einberufen werden, weil die UFO-Mitglieder ihn bereits in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit befürwortet haben.

