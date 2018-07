Kairo (AFP) Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi will Ende August zum Gipfel blockfreier Staaten in die iranische Hauptstadt Teheran reisen. Mursi werde dort den Vorsitz des Verbundes an den Iran übergeben, berichtete die amtliche ägyptische Nachrichtenagentur Mena am Samstag unter Berufung auf eine Quelle im Präsidialamt. Es wäre demnach der erste Besuch eines ägyptischen Staatschefs im Iran.

