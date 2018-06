Taipeh (AFP) Im Konflikt um eine zwischen Japan, China und Taiwan umstrittene Inselgruppe im Ostchinesischen Meer hat die Regierung in Taipeh Japan vorgeworfen, die Inseln "hinterhältig besetzt" zu haben. Es sei im Einklang mit dem Gebietsanspruch der Regierung, dass die Landesflagge Taiwans auf den Inseln gewesen sei, die Japan hinterhältig besetzt halte, erklärte das Außenministerium in Taipeh am Freitagabend.

