Berlin (dpa) - Die Verbraucherzentrale Bundesverband sieht die Einführung des Biosprits E10 in Deutschland als gescheitert an. E10 habe nie funktioniert, sagte Verkehrsreferent Otmar Lell. Die Debatte über einen E10-Stopp hatte Entwicklungsminister Dirk Niebel angestoßen. Umweltschutzverbände, aber auch Politiker von SPD und Grünen hatten seine Kritik an E10 angesichts der zunehmenden Getreideknappheit geteilt.

