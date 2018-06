New York (SID) - Von der olympischen Laufbahn in die NFL: Der US-amerikanische Sprinter Jeff Demps wird nach seiner Silbermedaille mit der 4x100-m-Staffel bei den Sommerspielen in London künftig auch in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL durchstarten. Wie der dreimalige Super-Bowl-Gewinner New England Patriots mitteilte, soll Demps unter anderem als Running Back eingesetzt werden.

"Jeder, der sich fragt: Ja, es ist wahr. Ich bin jetzt ein New England Patriot", twitterte der 22-Jährige. Auch die Tampa Bay Buccaneers und die New York Jets hatten zuletzt ihr Interesse an Demps bekräftigt. 2009 hatte er mit den Florida Gators die College-Meisterschaft gewonnen. Im Draft für die kommende Saison blieb er unberücksichtigt, nachdem er verkündet hatte, sich voll auf die Olympischen Spiele zu konzentrieren.

In London kam Demps für die US-amerikanische Sprinstaffel im Halbfinale zum Einsatz.