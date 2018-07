Kiew (SID) - Dynamo Kiew hat die Generalprobe für das Hinspiel in den Play-offs zur Champions League am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/Sky und ZDF) beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach verpatzt. Der Ex-Meister und aktuelle Tabellenzweite der ukrainischen Liga verlor seine Auswärts-Begegnung bei Poltawa Worskla mit 0:1 und kassierte damit im sechsten Punktspiel der Saison die dritte Niederlage. Für die Gastgeber besiegelte Artem Gromow in der 25. Minute den zweiten Saisonsieg.