Berlin (dpa) - Berliner Fußball-Nobodys haben 1899 Hoffenheim eine unfassbare Pleite beigebracht und für die erste Sensation im DFB-Pokal gesorgt. Viertligist Berliner AK demütigte den Bundesligisten um dessen neuen Torwart Tim Wiese und Trainer Markus Babbel in der ersten Runde mit einem 4:0 (3:0).

Keine Blöße gab sich trotz nahezu tropischer Temperaturen Cup-Verteidiger Borussia Dortmund beim 3:0 (2:0) beim FC Oberneuland. Bayer Leverkusen hielt Carl-Zeiss Jena mit 4:0 (2:0) wie erwartet in Schach. Ohne Mühe zog auch der VfB Stuttgart mit einem 5:0 (2:0) gegen den brandenburgischen Sechstligisten SV Falkensee-Finkenkrug in die zweite Runde ein.

Etwa 30 Kilometer entfernt blamierte sich Hoffenheim in der Hauptstadt. Schon zur Halbzeit war die Partie durch die Tore von Metin Cakmak (3. Minute), Justin Gerlach (32.) und Kevin Kruschke (41.) entschieden. Der bis dahin noch achtbar agierende Wiese ermöglichte Cakmak (49.) durch einen missratenen Abstoß einen zweiten Treffer - Trainer Babbel war bedient und steht nun zum Ligaauftakt in der kommenden Woche bei Borussia Mönchengladbach mächtig unter Druck.

Die Borussia hatte bei Alemannia Aachen selbst Probleme. Im Derby boten sich Luke de Jong und Juan Arango schon beste Chancen. Arango (70.) traf dann nach Vorlage von de Jong. Havard Nordtveit (90.+1) setzte den Schlusspunkt zum 2:0 (0:0)-Erfolg. Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) erlaubte den Spielern und seinen Assistenten wegen der großen Hitze Erfrischungspausen.

Auch der SC Freiburg tat sich unerwartet schwer. Bei Victoria Hamburg fiel die Entscheidung beim 2:1 (1:1) erst in der zweiten Halbzeit. Max Kruse (11.) brachte den Bundesligisten in Führung, Jakob Sachs (12.) glich für Victoria im Stadion Hoheluft schnell aus. Sebastian Freis erlöste die Breisgauer mit seinem Treffer zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff.

Im Weserstadion tat Dortmund gegen den Bremer Stadtteil-Club Oberneuland nicht mehr als nötig. Der Double-Gewinner ging durch Marco Reus (11.) in Führung. Auch Jakub Blaszczykowski (39.) traf schon vor der Pause. Ivan Perisic (68.) legte später zum Endstand nach. Ähnliches Spiel in Jena: Leverkusen ging durch Simon Rolfes (2.) früh in Führung. Nach dem zweiten Treffer von Karim Bellarabi (14.) waren die Thüringer zu schwach, um ernsthaft Widerstand zu leisten. Stefan Kießling (81.) und Junior Fernandes (89.) sorgten für den Endstand.

Für den VfB Stuttgart trafen gegen den wackeren, aber chancenlosen SV Falkensee-Finkenkrug Vedad Ibisevic (29.), Martin Harnik (43./54.), Tunay Torun (79.) und Shinji Okazaki (87.).

Zwei Zweitligisten zogen ohne großen Aufwand in die zweite Pokalrunde ein. Der FC St. Pauli gewann durch zwei Tore von Mahir Saglik (23./67.) und einen Treffer von Daniel Ginczek (77.) beim Offenburger FV mit 3:0 (1:0). Der 1. FC Köln übersprang nach schwachem Ligastart die Hürde SpVgg Unterhaching dank Doppeltorschütze Thomas Bröker (28./40.) mit 2:1 (2:0). Der Anschlusstreffer von Andreas Vogelsammer (90.) kam zu spät. Der MSV Duisburg hatte hingegen beim Halleschen FC Mühe. Das 1:0 (1:0) durch Goran Sukalos (17.) Elfmetertreffer war glücklich.