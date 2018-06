Washington (dpa) - Im Fall Assange will sich die Organisation Amerikanischer Staaten am kommenden Freitag in der Botschaft Ecuadors in London treffen. 23 Außenminister der OAS-Staaten sprachen sich für die Dringlichkeitssitzung aus. Dagegen stimmten die USA, Kanada sowie Trinidad und Tobago. Ecuador hat dem Wikileaks-Gründer Julian Assange Asyl gewährt. Er hält sich seit Wochen in der Botschaft des Landes in London auf. Großbritannien will ihn nicht ausreisen lassen, sondern an Schweden ausliefern. Gegen Assange liegt ein EU-weiter Haftbefehl wegen Sexualdelikten vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.