Aden (AFP) Bei einem Angriff mutmaßlicher Al-Kaida-Kämpfer im Süden des Jemen sind mindestens 14 Soldaten getötet worden. Elf Armeeangehörige seien am Samstag erschossen worden, als der Sitz des Geheimdienstes in der Stadt Aden angegriffen wurde, sagte ein Angehöriger der Sicherheitsdienste der Nachrichtenagentur AFP. Drei weitere Soldaten wurden demnach getötet, als ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff präparierten Fahrzeug in den Hof des Gebäudes fuhr. Die bewaffneten Angreifer seien "Elemente von Al-Kaida" gewesen, sagte er weiter.

