Moskau (dpa) - Wegen einer kurzen Protestaktion in einer Kirche, ist die Band Pussy Riot in Russland zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Das Urteil wurde international kritisiert. Das unverhältnismäßig harte Urteil stehe nicht im Einklang mit den europäischen Werten von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Ein Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin lehnte einen Kommentar zunächst ab. Die drei Frauen hatten in einem «Punkgebet» gefleht, Russland von Putin zu erlösen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.