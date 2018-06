Ober-Mörlen (dpa) - Die in Hessen lebende Schauspielerin Felicitas Woll («Berlin, Berlin») dreht lieber auf dem Land als in der Stadt. «Auf dem Dorf freuen sich die Leute über die Filmarbeiten, sie sind freundlich, und man kann in Ruhe arbeiten.

In Berlin wird man auch schon mal beschimpft», sagte die 32-Jährige am Freitag während Dreharbeiten in Ober-Mörlen (Wetteraukreis).

Auch privat liebt sie es ländlich, sie lebt mit ihrer sechsjährigen Tochter in einem kleinen nordhessischen Ort am Edersee. «Wir haben viele Wälder, viel Landschaft und viel Wasser», schwärmt Woll, die derzeit für ZDF-Verfilmungen von zwei Nele Neuhaus-Krimis vor der Kamera steht. In einer Stadt zu wohnen, könne sie sich nicht vorstellen. «Ich bin ein Naturmensch.»