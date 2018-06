Hannover (dpa) - Einen Tag nach der standesamtlichen Trauung in Goslar haben SPD-Chef Sigmar Gabriel und Anke Stadler ihre kirchliche Hochzeit gefeiert. Die Brautleute traten bei der Feier im Kloster Wöltingerode im Harz nicht öffentlich auf. Die Polizei in Goslar in Niedersachsen bestätigte aber, für die Hochzeitsfeier des Politikers und der Zahnärztin auf dem Klostergelände im Einsatz zu sein. Die Braut habe Weiß getragen, vor der Trauung sei Töchterchen Marie getauft worden, berichtete Pfarrer Reinhard Guischard aus Goslar.

