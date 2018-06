Frankfurt/Main (dpa) - Bei der Lufthansa sind die angedrohten Streiks des Kabinenpersonals zumindest vorerst vom Tisch. Es werde in der kommenden Woche keine Streiks oder andere Aktionen geben, heißt es von der Kabinengewerkschaft UFO. Die Lufthansa will im Tarifstreit ein neues Angebot allein zu Vergütungsfragen vorlegen. UFO will das abwarten. In wichtigen Fragen wie Leiharbeit oder Ausgliederung konnten sich beide Seiten nicht einigen. Die Gespräche dazu wurden beendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.