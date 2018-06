New York (AFP) Mit einem Rekordkurs hat der US-Technologiekonzern Apple am Freitag die New Yorker Börsenwoche beendet. Die Apple-Aktie erreichte im Laufe des Handels einen Wert von 648,19 Dollar (525,58 Euro) - so viel wie nie zuvor. Zum Börsenschluss lag der Kurs nur acht Cent darunter. Dies war ein Anstieg von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Analyst Michael James von Wedbush Securities sagte, der hohe Kurs zeige "die positiven Erwartungen an die nächste Produktgeneration" von Apple.

