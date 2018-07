Unna (dpa) - Betrunken, nackt und viel zu schnell: In Unna ist der Polizei am Abend ein Verkehrsrowdy der besonderen Art ins Netz gegangen. Der Mann war den Beamten zunächst aufgrund seines Fahrstils aufgefallen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit beging er mehrere riskante Überholmanöver. Als die Beamten den Raser stoppten, schlug ihnen aus dem Auto heftiger Alkoholgeruch entgegen. Für Verblüffung sorgte allerdings das Erscheinungsbild des Mannes: Der 46-Jährige saß nackt am Steuer, er trug nur Schuhe. Seinen Führerschein ist er nun erst einmal los.

