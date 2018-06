Rom (dpa) - Wegen eines Waldbrandes ist in der Toskana ein Campingplatz mit etwa 1100 Touristen vorsichtshalber evakuiert worden. Als der Rauch des Feuers den Campingplatz «Il Sole» bei Marina di Grosseto am Abend erreichte, ordneten die Behörden die Evakuierung an. Die meisten Camper verbrachten die Nacht in einem Einkaufszentrum, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Das Feuer war an verschiedenen Stellen entstanden, was auf Brandstiftung schließen lässt.

