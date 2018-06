Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat die Öffentlichkeit über Facebook von seiner Hochzeit am Wochenende informiert. "Sigmar hat seinen Beziehungsstatus von 'Verlobt' zu 'Verheiratet' geändert", war am Sonntag auf Gabriels Seite in dem sozialen Netzwerk zu lesen. Die SPD machte hingegen keine Angaben zur Heirat ihres Vorsitzenden mit Anke Stadler und zur Taufe des gemeinsamen Töchterchens Marie.

