Helsinki (SID) - Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat im dritten Spiel der European Trophy die erste Niederlage in der regulären Spielzeit hinnehmen müssen. Beim sechsmaligen finnischen Meister Jokerit Helsinki verlor der Viertelfinalist der vergangenen DEL-Playoffs unglücklich mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Die Panther stehen vorerst weiter auf dem zweiten Platz der West Division, haben aber bereits ein Spiel mehr absolviert als die Verfolger.

In Helsinki brachte Joe Motzko (33.) den ERC im zweiten Drittel in Führung, Jarkko Ruutu (41.) glich jedoch gleich nach Beginn des letzten Abschnitts aus. In der turbulenten Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten sorgte Nichlas Hardt (58.) für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber.

Nur die ersten beiden Teams aus jeder der insgesamt vier Divisions qualifizieren sich für die Play-offs der European Trophy, die vom 13. bis 16. Dezember in Bratislava und Wien ausgespielt werden.