New York (dpa) - Eine Maschine der US-Fluggesellschaft United Airlines hat wegen eines technischen Problems an einem Triebwerk nach dem Start am Abend wieder zum New Yorker Flughafen Newark zurückkehren müssen. Wie der lokale Fernsehsender WABC berichtet, landete die Boeing 757, die mit 173 Menschen an Bord nach Berlin fliegen sollte, sicher in Newark im US-Bundesstaat New Jersey. Die Fluggesellschaft erklärte in einer Mitteilung, sie arbeite daran, die Passagiere an ihre Zielorte zu bringen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.