New York (SID) - Arne Friedrich bleibt mit Chicago Fire in der Erfolgsspur, Torsten Frings und der FC Toronto weiter sieglos: Während Ex-Nationalspieler Friedrich dank des ersten Tores von Sherjill MacDonald in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS mit Chicago gegen New England Revolution 2:1 (2:1) gewann und den dritten Sieg in Serie einfuhr, konnte Friedrichs früherer Nationalmannschaftskollege Frings mit Toronto mit dem 0:1 (0:0) gegen Sporting Kansas City auch das vierte Spiel in Folge nicht gewinnen.

In Chicago brachte Chris Rolfe die Gastgeber früh durch einen Foulelfmeter in Führung (5.). Nur sechs Minuten später glich New England durch Fernando Cárdenas aus, doch MacDonald mit seinem Premieren-Tor (25.) in seinem vierten Spiel für Chicago sicherte den 12. Saisonsieg. Mit 41 Punkten bleiben die Fire als Dritter in der Eastern Conference weiter klar auf Play-off-Kurs.

Ganz anders hingegen Toronto. Der Frings-Klub war gegen Conference-Spitzenreiter Kansas City über 90 Minuten die schlechtere Mannschaft und klebt nach der 14. Niederlage im 24. Saisonspiel mit 20 Punkten am Tabellenende im Osten. Kansas Citys Kei Kamara (83.) erzielte mit einem leicht abgefälschten Freistoß, bei dem Torontos Torwart Milos Kocic keine gute Figur abgab, den Treffer des Tages.