Berlin (dpa) - Erstmals seit 25 Jahren sind sechs Bundesliga-Clubs in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Werder Bremen, der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt scheiterten am Sonntag. 1899 Hoffenheim und Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth verloren ihre Erstrundenspiele am Samstag.

Werder unterlag beim Drittligisten Preußen Münster mit 2:4 nach Verlängerung. Der HSV blamierte sich ebenfalls bei einem Drittligisten, verlor sogar schon nach regulärer Spielzeit mit 2:4 beim Karlsruher SC. Die Nürnberger verabschiedeten sich mit 2:3 nach Verlängerung beim Viertligisten TSV Havelse aus dem Pokal-Wettbewerb. Bundesliga-Aufsteiger Frankfurt unterlag sang- und klanglos mit 0:3 beim Zweitligisten Erzgebirge Aue. Ebenfalls überraschend scheiterte Absteiger Hertha BSC beim Viertligisten Wormatia Worms mit 1:2.

Bundesligist Hannover 96 besiegte den FC Nöttingen mit 6:1. Einen Kantersieg schaffte auch Schalke 04 mit einem 5:0 beim 1. FC Saarbrücken, Zweitligist 1860 München bezwang den FC Hennef 05 mit 6:0.

Der HSV wähnte sich nach einer 2:1-Führung zur Pause schon auf der Siegerstraße. Marcus Berg und Maximilian Beister waren für die Hanseaten erfolgreich. Doch im zweiten Abschnitt wachte der KSC auf. Nach starken Freistößen drehten Selcuk Alibaz und Martin Stoll das Match für den Zweitliga-Absteiger, ehe Elia Soriano die Sensation perfekt machte.

In Havelse machten eine Woche vor dem Bundesliga-Start Christian Biermann (13. Minute), Patrick Posipal (60.) und Marc Vucinovic (97.) mit ihren Toren das Nürnberger Debakel perfekt. Eine faustdicke Überraschung gelang auch Wormatia Worms. Der Viertligist warf Bundesliga-Absteiger Hertha BSC per 2:1 aus dem Wettbewerb. Tim Bauer und Romas Dressler trafen für Worms.

Zwei Tore durch Sergio da Silva Pinto waren die Grundlage für den 6:1-Sieg von Hannover 96 beim FC Nöttingen. Guillermo Vallori eröffnete den Torreigen für 1860 München in Bonn beim 6:0-Erfolg gegen Fünftligisten FC Hennef 05.

Guillermo Vallori eröffnete den Torreigen für 1860 München in Bonn beim 6:0-Erfolg gegen Fünftligisten FC Hennef 05. Zweitligist SC Paderborn scheiterte im Ostwestfalen-Duell 1:3 bei Drittligist Arminia Bielefeld. Im Duell zweier Zweitligisten schaltete der VfR Aalen den FC Ingolstadt 3:0 aus.