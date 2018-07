Moskau (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi hat die Pleitenserie mit Dynamo Moskau bei der turbulenten Generalprobe für das Europa-League-Duell mit dem VfB Stuttgart fortgesetzt. Der Tabellenletzte der russischen Premier Liga unterlag drei Tage vor Kuranyis Rückkehr nach Stuttgart gegen Terek Grosny 1:2 (0:1) und blieb damit auch im fünften Spiel in Serie ohne Punkt. Zudem sah der ehemalige VfB-Akteur Kuranyi in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Der Pole Maciej Rybus hatte Grosny in Führung gebracht (30.). Dann flog erst Gäste-Spieler Ezechiel Ndouassel vom Platz (54.), ehe Balazs Dzsudzsak (75.) zum 1:1 ausglich. Doch die Freude über Dynamos ersten Saison-Treffer währte nur kurz. In der 82. Minute wurde Kuranyis Teamkollege Wladimir Rykow vom Platz gestellt, und Rybus traf mit seinem zweiten Treffer des Tages (83.) zum 2:1 für Grosny.

Die Heimniederlage war das letzte Spiel unter der Leitung von Interimstrainer Dmitri Schochlow. Am Montag übernimmt der Rumäne Dan Petrescu das Kommando beim elfmaligen sowjetischen Meister. Der 44-Jährige ist bereits der dritte Trainer des Kuranyi-Klubs in dieser Saison.

Dynamo gastiert im Play-off-Hinspiel zur Europa League zunächst am Mittwoch in Stuttgart (18.15 Uhr/Sky und Kabel eins), das Rückspiel findet am 28. August in Moskau statt.