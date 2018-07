Athen (AFP) Der griechische Finanzminister Giannis Stournaras hat sich mit deutlichen Worten für einen Verbleib seines Landes in der Eurozone ausgesprochen. "Wir müssen am Leben und unter dem Schirm des Euro bleiben", sagte Stournaras am Sonntag einer griechischen Lokalzeitung. Dies sei "die einzige Möglichkeit", um die Bevölkerung vor einer Armut zu bewahren, "die wir noch nicht erlebt haben". Zugleich mahnte er zu weiteren Sparanstrengungen. Griechenland habe "den teuersten Sozialstaat" in der Eurozone und könne diesen nicht länger mit "geliehenem Geld" aufrecht erhalten, ergänzte der Minister.

