Senkaku-Inseln (AFP) Ungeachtet von Protesten aus Peking und eines Verbots der japanischen Behörden sind japanische Aktivisten auf den umstrittenen Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer an Land gegangen. Sechs Aktivisten, die zuvor mit einer Flottille dort eingetroffen waren, schwammen am Sonntagmorgen von ihren Booten aus los und betraten die Hauptinsel Uotsurijima, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Als Erster sprang der Vorsitzende der Gruppe Gambare Nippon (Vorwärts, Japan!) ins Wasser und schwamm mit einem Seil ans Ufer. Die anderen hielten sich am Seil fest und folgten ihm.

