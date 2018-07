Tripolis (AFP) Bei zwei Anschlägen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Sicherheitschefs der Stadt, Mahmud Al-Tscherif, wurden am frühen Morgen zwei Autobomben nahe der Militärakademie und des unweit gelegenen Innenministeriums im Zentrum von Tripolis per Fernsteuerung gezündet. Vier Menschen seien bei den Detonationen verletzt worden.

