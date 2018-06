London (dpa) - Prinz Philip hat am Sonntag wegen seiner Krankheit einen gemeinsam geplanten Kirchgang der britischen Königsfamilie verpasst und musste den fünften Tag in der Klinik verbringen.

Der 91 Jahre alte Ehemann von Königin Elizabeth II. (86) hatte strengste Ruhe verordnet bekommen und in den vergangenen Tagen keinen Besuch empfangen. Er war am Mittwoch wegen einer Blasenentzündung ins Krankenhaus im schottischen Aberdeen gekommen. Der Palast hatte betont, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, Philip sei auf dem Wege der Besserung, werde aber ein paar Tage im Krankenhaus bleiben.

Die Königsfamilie verbringt ihren Sommerurlaub traditionell auf dem schottischen Landsitz Balmoral. Am Sonntag stand ein Kirchenbesuch in der Nähe auf dem Programm. Auch zwei der Söhne der Queen, Prinz Charles und Prinz Edward, sind mit ihren Ehefrauen derzeit vor Ort. Philip, Herzog von Edinburgh, war in den vergangenen Monaten mehrfach im Krankenhaus gewesen. Bereits im Juni war er wegen der Blasenentzündung im Krankenhaus gewesen. Im Dezember hatte er wegen einer verstopften Arterie am Herzen operiert werden und über Weihnachten vier Tage in einer Klinik bleiben müssen.

Das Jahr 2012 war für die Queen und Philip ein besonders anstrengendes. Sie waren zum 60. Thronjubiläum der Königin wochenlang durch das ganze Königreich gereist. Zuletzt hatte Philip mehrfach die Olympischen Spiele in London besucht, unter anderem die Eröffnungszeremonie. Unklar ist, ob Philip bei dem nächsten öffentlichen Auftritt dabei sein wird: Der Eröffnung der Paralympischen Spiele am 29. August.