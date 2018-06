Indianapolis (dpa) - Stefan Bradl hat beim MotoGP-Rennen in Indianapolis den sechsten Platz belegt. Tagessieger wurde der spanische Honda-Werksfahrer Dani Pedrosa.

Bei seinem 40. Erfolg in einem Grand Prix verwies der Mallorquiner seinen Landsmann Jorge Lorenzo (Yamaha) auf den zweiten Platz. In der WM-Wertung verkürzte Pedrosa den Rückstand zu Lorenzo auf 18 Zähler. Bradl festigte seinen sechsten Platz. Der Honda-Pilot aus Zahling blieb beim Rennen in den USA erneut vor dem neunmaligen Weltmeister Valentino Rossi (Italien), der Siebter wurde.

Zum Auftakt der drei Rennen in Indianapolis sind in dem WM-Spitzenreiter Sandro Cortese aus Berkheim und Jonas Folger aus Schwindegg gleich zwei deutsche Piloten in der Moto3-Klasse aufs Podest gefahren. Seinen ersten WM-Tagessieg sicherte sich der Spanier Luis Salom vor Cortese und Folger, der vom Sturz des WM-Zweiten Maverick Vinales (Spanien) in der letzten Runde profitierte. In der WM-Wertung baute Cortese seinen Vorsprung vor Vinales auf jetzt 29 Punkte aus.

In der Moto2-Klasse hat der spanische WM-Spitzenreiter Marc Marquez mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg seine Führung auf jetzt 39 Punkte ausgebaut. Die deutschen Piloten verfehlten hingegen auf dem legendären Kurs in Indianapolis die Punkteränge. Max Neukirchner aus dem sächsischen Stollberg blieb als 21. erneut hinter den Erwartungen zurück. Marcel Schrötter (Pflugdorf) landete bei seinem ersten Rennen in der Moto2 auf Rang 23.